中国承建 南中国海区域海啸预警中心正式运行

由中国承建的南中国海区域海啸预警中心（SCSTAC）今天世界海啸日（5日）正式运行，为南中国海周边九个国家，包括中国、文莱、柬埔寨、印尼、马来西亚和新加坡提供全天候的地震海啸监测预警服务。

据中国《新京报》报道，南中国海及周边海域是环太平洋地区中地震和海啸活动较为活跃的区域之一，历史上南海及邻近的苏禄海、苏拉威西海发生过多次强震并引发海啸。

据介绍，南中国海区域海啸预警中心的国际预警服务区域包括南中国海、苏禄海和苏拉威西海，覆盖该区域主要的地震俯冲带，为南中国海周边成员国提供24小时全天候地震海啸监测预警服务，并承担组织开展该区域的培训、宣传教育等减灾活动职责。

此外，中国自主研发的新一代智能化海啸预警信息处理平台也将同步上线。该平台集成了全球海底地震监测、全球水位监测、太平洋海啸并行预报模型、海啸情景数据库以及海啸产品制作发布等子系统，使得中国海啸预警的时效大幅缩短至八到12分钟，达到国际先进水平。

据介绍，从初次倡议到业务化正式运行，十年间，中国通过自主研发建立了完善的地震海啸监测网络系统、海啸预警系统和海啸减灾系统，形成对中国南中国海区域以及重点关注海域的地震海啸监测、分析和预警能力，为中国沿海地区、南中国海周边国家及相关海域提供快速的海啸预警信息服务。随着南中国海区域海啸预警中心正式运行，由日本承建的西北太平洋海啸预警中心也将终止向南中国海区域提供临时性海啸预警服务。