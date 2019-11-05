民众党不分区名单曝光 金曲歌后 独臂青年在列

2020大选激烈，各政党不分区立委名单逐渐成形，其中备受各界注目的台湾民众党不分区名单预计下周出炉，确定提好提满34席，其中海选占了20席左右。民众党秘书长张哲扬表示，海选报名人数268人，其中43人进入决选，日前已先面试过一轮，不过主席柯文哲坚持还要再各别面试一轮，确定排序，预计下周公布名单。

据联合新闻网独家报道，党内日前初步觅得七男七女人选，已曝光的口袋名单包括柯心腹、北市府顾问蔡壁如，台经院所长孙智丽、有“当代医侠”之称的柯文哲学生陈志瑜、大千医院外科部主任冯启彦、建筑师杨博宇等人，另外像是北市府劳动局长赖香伶、副秘书长陈志铭两人则同样也被列在积极征询名单之内；其余20名则是开放海选。

知情人士透露，43名进入决选的名单相当多元，其中包括今年以《露螺》专辑，拿下金曲奖最佳台语女歌手奖的江惠仪、现为高雄市政府研考会委员的中山大学经济学系教授张其禄等人，都已确定会被排进34席不分区名单中。

此外，还包括对于党政金流向来颇有研究，也数度对外发表意见的台湾公益团体自律联盟秘书长陈琬惠、北市联合医院家庭医学科主治医师何松颖、翔琪柠檬茶创办人詹翔钦、曾担任国家生技医疗产业策进会、新北市政府研考会组长的魏安国等人。

其中詹翔钦为天生没有左手掌的独掌青年，父亲癌逝后，独自扛起家计，不仅是杰出茶农，毕业于清华大学体育系的他，拥有九张游泳专业执照，还是“武竹杯”跆拳道比赛冠军得主；魏安国曾在时代力量立委黄国昌担任台大学生会长时期，出任学生议会学生代表，也曾是青年国是会议代表，何松颖则是无国界医师组织核定储备救援医师。

柯营幕僚表示，民众党目前的民调约逾10％，算下来，安全名单大约是六席，该党目标是冲到8到10席左右。