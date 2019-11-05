台行政院：大陆在经济社会上温水煮青蛙做法不会停止

中国大陆昨天（4日）发布对台26条措施，台湾的行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）今天对此说，早就清楚了解大陆对台湾在经济或社会上温水煮青蛙的做法不会停止，一定会有因应，也盼台湾不分蓝绿炮口对外，反制大陆对台湾的干预。

据台湾《联合报》报道，Kolas说，大陆选前发布对台26条措施，就是要干预台湾选举，府院第一时间有掌握与讨论，而各部会经历对台31条作法后，这段时间也推出各式各样政策因应，并称昨天第一时间知道这消息并不意外，国安与陆委会也第一时间进行讨论，行政院一定会有因应。

大陆去年抛出“惠台31条”时，行政院有成立因应小组，但对于对台26条措施，至今却未有动静。Kolas说，府院没成立小组，但密集地与国安、陆委会讨论，也不认为惠台措施有达到某些在野党恐吓的程度。

Kolas说，台湾体质要强，经过这段时间，大家都很清楚不要让鸡蛋放在同一个篮子，或让自己不再备受威胁的措施，行政院针对观光、产业、教育、法制等修正，都陆续推出，希望台商赶快回台投资，且台湾是比大陆更友善企业的投资环境，台湾也没这么弱，只是过去通过财经面如欢迎台商回台投资相关作为，甚至至今仍被国民党讲成是政策买票，让人错乱。

Kolas也指出，26条当中有13条针对企业，想吸引台商去投资5G、循环经济、数位科技、航空等关键产业与基础设施，并称当大陆透过此手段叫台商过去，台湾方面不断提出鼓励台商回台的措施，却被在野党说是政策买票，这是逻辑上的错乱与冲突，政府并未停止做相关措施。