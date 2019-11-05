撑警与支持抗争香港艺人对谈政局

曾多次发声撑警的香港艺人陈百祥，以及支持反修例示威抗争的另一名艺人杜汶泽，今天（5日）出席香港电台的一个节目，谈论香港当前局势。

据香港01报道，节目于下午4时30分开始，刚开始陈百祥与杜汶泽便有激烈的辩论。陈百祥认为，大部分示威者是1997年后出生，并非普通话教学，又没有接受中国历史教育，才引发反修订《逃犯条例》示威事件。陈百祥认为，年轻人受人摆布。

杜汶泽则认为，是否认识历史并非重点，认识历史不代表要被极权统治，并称暴力主要来自警察，而民调显示七成人不认同警方。

陈百祥则直言，他没看到警察暴力的情况，并称示威者使用汽油弹，而暴力也由示威者先开始使用，所以警方只可以以相等暴力以暴制暴。他也说，警察只是上班，“无怨无仇点解（为什么）打你呢”。

陈百祥也说，不相信民调结果，并称即使高学历者如戴耀廷也都不相信，强调只有警方可维持治安。杜汶泽批评，蓝丝不愿聆听真相，并称在2014年后，因支持雨伞运动被中国大陆封杀。陈百祥则称，身边没有朋友被封杀。

至于如何解决事件，杜汶泽说，问题会再度发生，雨伞运动貌似港府胜利，但之后再爆发时会更加严重，因未解决深层次问题，不可能遏止。

陈百祥认为，事件结束后，应设独立调查委员会，彻查警方及示威者，并由德高望重的人主理，不过他也强调，必须先待事件平静才可设立。

对于是否需待事件平息后，再设独立调查委员会，杜汶泽则说，示威者希望先调查事件，与港府立场不同，情况复杂，港府应作仲裁人调解。

结尾时，陈百祥说，香港是自己的家，不希望乱，暴力就是不合适，绝不认同私了（私下了结）等行为。

香港01也在面簿直播期间举行投票，约74%观众认为杜汶泽占优势，26%观众则认为是陈百祥。