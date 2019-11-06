联合国：中美贸易战损两国经济 美物价推高

（早报讯）联合国公布的一项研究显示，受美中贸易战的影响，美国今年上半年从中国进口的商品减少了25%以上，即350亿美元（475亿新元）。此外，贸易战也推高了美国物价。

路透社报道，联合国贸易和发展会议周二（11月5日）发布的这份研究报告显示，今年1月至6月，美国进口被加征关税的中国商品总额，从2018年同期的1300亿美元降至950亿美元。

研究报告说：“总体而言，美国对中国施加的关税正在损害两国经济。美国的损失主要与物价上涨有关，而中国的损失则与出口大幅下降有关。”

这份研究报告的作者、联合国贸易和发展会议经济学家尼基塔表示，中国企业在2019年第二季度，通过将出口价格下降8%的方式，来消化关税带来的一些额外成本，但这仍然让17%的关税负担“落在美国消费者的肩上”。

受美国关税打击最严重的行业是美国从中国进口的办公机械和通讯设备，减少了150亿美元。这份研究还说，随着时间的推移，中国的出口损失会随着关税的增加而增加。

美中贸易战已经持续了16个月。美中两国领导人预计将会在本月晚些时候签署“第一阶段协议”，减缓贸易战所带来的经济影响。如果这一计划失败，几乎所有进口到美国、总值超过5000亿美元的中国商品都将受影响。