港示威者将军澳纵火 警催泪弹驱散

大批香港市民昨晚（5日）戴面具上街示威，尖沙嘴成“重灾区”，示威者再次堵路及破坏商店，警方出动水炮车驱散及拘捕多人；另一方面，一批示威者在科大生堕楼现场的将军澳尚德村聚集，警民再次爆发冲突，警方施放催泪弹驱赶，有示威者以汽油弹还击，警方拘捕多人。至凌晨2时许，防暴警员陆续离去，示威者其后亦散去。

据《星岛日报》报道，号召民众昨晚7时半戴V煞面具在尖东百周年纪念花园聚集，九龙公园所有设施提早关闭，警员在尖沙嘴警署高位戒备，防暴警不时截查可疑人，发现黑衣市民身上带备V煞面具后，将对方带上警车。

大批示威者按时到场聚集，并戴上V煞面具及高叫口号，占据柯士甸道交界一带行车线，并在金马伦道近漆咸道南、清真寺外弥敦道等地方设置路障，导致驶经的巴士无法离开，须疏导车上乘客，金马伦道一家冰室被示威者破坏，打砸多块玻璃，同街一家优品360亦难幸免，大闸被涂鸦。

另一批黑衣人则不停游走，约晚上9时到达理工大学对面，警方出动水炮车多次发射水炮驱散示威者，也波及在场其他车辆及记者，锐武装甲车也到场增援，防暴警在科学馆道及畅运道交界，以及畅运道历史博物馆等地方拘捕多人，并清理摆放在弥敦道上的路障后，在近理工大学入口的红磡站天桥位置戒备，示威者陆续散去，区内逐步回复平静。

同一时间，一批示威者在科大生堕楼的将军澳尚德村停车场外点燃蜡烛及折纸鹤，祝愿伤者早日康复，大批防暴警分布在停车场三楼及连接商场与屋苑的行人天桥戒备，但至晚上约10时，聚集人数愈来愈多，有人开始指骂在场警员，又不停叫嚣。

约一小时后行动升级，示威者掘起行人路的路砖与警方对峙，防暴警举旗及透过扬声器要求在场人士散去，并用强光照射他们，但示威者未有理会更列成“伞阵”，防暴警及速龙小队成员随即推进及清理路障，在场示威者四散走避，但继续指骂警员，警方再举旗警告，并发射催泪弹驱散。

前立法会议员郑家富到场尝试调停，其间警方“开咪”要求除下蒙面物品，以及再次举旗指现场是非法集结，但民众继续搬出杂物在马路设置路障，亦有不少人打开雨伞蹲下，更有人向警方的方向投掷砖头，双方继续对峙。

至凌晨2时许，示威者在尚德村对开以杂物堵路及纵火，消防到场将火救熄。防暴警其后到场驱散，并截查2人。其后部分防暴警员登上警车离开。