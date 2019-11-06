“新中论坛”首次在上海召开 搭建新中交流新平台

由《联合早报》和中国媒体澎湃新闻联合举办的第三届“新中论坛”今早在上海开幕，这是一年一度的“新中论坛”首度移师中国。

新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲在为论坛致开幕词时指出，两地媒体强强联手搭建的这个平台，将促进新中官员、商界人士、学者等更好的交流，也能增进新中两地人民互相理解。

她说，新加坡和中国媒体很早就开始密切交流，新加坡媒体也一直关注中国媒体的数码化进程，研究其中可借鉴之处。这是《联合早报》第一次同国外媒体合作主办活动，媒体之间应该有很多可以一起做的事。

她说：“合作也是一种文化碰撞，在这样的合作中，我们也可以更了解彼此，在不同的体制和文化中相互适应，相互配合。”

新中两国明年将庆祝建交30周年，新加坡—上海全面合作理事会也在今年成立。李慧玲说，第一次联办论坛在上海，讨论数字经济，智慧创联，反映了当下两国合作当中，深具潜力与空间的议题。

上海报业集团党委书记、社长裘新在致辞时指出，新闻媒体从来不只是单一的信息发布机构，同时承担增进互信、凝聚共识等一系列重要的责任和使命，尤其是进入互联网时代后，新闻媒体更需要承担起交流使者和发展参与者的角色。

他说，“新中论坛”借助媒体间合作成功落地上海，为推动上海与新加坡、中国与新加坡相关领域的交流、合作与发展创造了一个机会，提供了一个平台。（联合早报上海特派员杨丹旭）

