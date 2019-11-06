人民日报：惩治暴力维护香港民众福祉

中国大陆官媒《人民日报》今天（6日）发表评论文章，谈及中国国家主席习近平会见香港行政长官林郑月娥，指出“依法制止和惩治暴力活动，就是维护香港广大民众的福祉”。评论认为，对今天的香港而言，能不能尽快止暴制乱、恢复秩序，关乎香港繁荣稳定的大局，关系香港700万市民的福祉。

原文：《惩治暴力维护香港民众福祉》

11月4日，国家主席习近平在上海会见香港特别行政区行政长官林郑月娥，指出“依法制止和惩治暴力活动就是维护香港广大民众的福祉”。对今天的香港而言，能不能尽快止暴制乱、恢复秩序，关乎香港繁荣稳定的大局，关系香港700万市民的福祉。

香港修例风波已持续了5个月，激进暴力分子完全突破法律底线、道德底线、人性底线，肆无忌惮从事暴力犯罪活动，对香港的法治秩序、人身安全、社会伦理、经济民生和国际形象造成了严重破坏。每一个关心爱护香港的市民已经很清楚，暴力横行、法治不彰是香港最大的危险，反暴力、护法治、保安宁、促发展是香港最大的民意，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最重要的任务。

志不求易，事不避难。是谁在令人发指的恶行面前伸张正义？是谁在穷凶极恶的暴徒面前保护无辜市民？是谁在动荡不安的乱局中恪尽职守？数月以来，林郑月娥特首团结带领特区政府，经受了考验，有能力、有足够的法律手段应对当前局势。香港警队守职不废、处义不回，冲在止暴制乱第一线，是守护“一国两制”、维护社会治安和遏制暴力的中流砥柱。爱国爱港力量以各种方式纷纷挺身而出、敢于发声，大声疾呼捍卫法治、反对暴力、恢复社会稳定。不惧反对派造谣污蔑，不被黑色恐怖所吓倒，那些敢于坚守正义、挺身制暴的建设力量，是当之无愧的家园守护者、法治维护者。我们同样看到，中央始终高度重视、关怀和爱护香港，中央的坚定支持是香港建设力量最坚强有力的后盾，是香港社会维护稳定、和谐发展的定海神针。

为什么面对侮辱、谩骂、围堵甚至欺凌，一些大学校长毫不屈服？为什么遭遇砖头、汽油弹甚至网络起底、人身威胁，香港警察依然坚守岗位？因为他们深知，只有依法制止和惩治暴力活动，才能维护全体香港市民免受暴力威胁的自由，才能让香港反对派祸港乱港的算盘落空。从“我们都是中国人”“我们都是护旗手”“我支持香港警察”的呐喊到“挺警队，挺特首”“反暴力、救香港”的声援，从国歌“快闪”到“守护香港、风雨同舟”大行动，从在国际会议上讲述香港暴力真相到齐来参加“反黑暴、禁蒙面、护家园”网上联署，从悬红缉拿暴徒到自发清除路障、清理“连侬墙”的行动，越来越多的人正在加入维护国家主权、安全、统一，维护香港繁荣稳定的正义行列，体现了对香港广大民众福祉最深切的爱护。

法治之绳不可松，法治之网不可漏，法治之剑不可钝。倘若违法不被惩处，法律就会失去威严；如果法律没有威严，法治定会荡然无存。坚决支持特区政府和警队、司法机构依法采取一切必要措施制止和惩治所有暴力犯罪分子，对暴力违法行为绝不手软、绝不姑息，才能有力维护香港法治、守护香港家园。

守护家园，人人有责。香港警方痛心直陈，目前香港“穷得只剩下暴力”，希望市民不要对暴力麻木，不要让暴力成为港人生活一部分。当暴力笼罩香港的各个角落，还有什么可以观望、徘徊、犹豫的吗？每一个心系香港的人都应当敢于向暴力说不！向践踏法治的行为说不！这是广大市民的心声，更是所有人的福祉。