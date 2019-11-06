韩正希望林郑牢记嘱托 带领香港管治团队再出发

主管港澳事务的中国国务院副总理韩正，今天在北京钓鱼台国宾馆与香港特区行政长官林郑月娥会面。韩正表示，中国国家主席习近平前天在上海亲自会见林郑月娥，充分肯定她和特区政府工作，并对她表示殷切勉励，希望林郑牢记嘱托，带领香港管治团队再出发、再前进。

这是香港反修例风波爆发以来，韩正首次与林郑月娥正式会面。韩正今年6月曾前往深圳，与林郑闭门商讨反修例风波事宜。林郑在衡量各种因素后，最终宣布暂缓修例。

综合香港电台、《星岛日报》报道，韩正称近五个月来修例风波已演变成持续不断的暴力活动，严重破坏香港社会秩序、践踏法治和挑战“一国两制”底线，使香港出现了回归以来最严峻的局面，这种极端暴力破坏活动在当今世界任何国家和地方都不能容忍和接受，暴力破坏活动和激进分裂势力行为远超法律道德底线，破坏一国两制和香港繁荣稳定，伤害香港社会整体利益和广大市民切身利益。

韩正强调，面对不断暴力行为，林郑月娥率领特区政府做大量艰辛工作，中央对此深有体会；而她千方百计稳控局势，中央表示高度信任，同时也对她和特区政府的工作、警队克尽职守的表现予以充分肯定。他指出，中央一如概往坚定支持特区政府和警队。

韩正并提到，当前暴力活动持续，止暴制乱、恢复秩序是当前最重要工作，是香港行政、立法、司法机关共同责任和最大共识，希望社会进一步凝聚反暴力、护法治、保稳定的正能量。

林郑月娥则表示，特区政府在止暴制乱方面下了重大决心，不过反修例示威并未因政府撤回修例而停下来，而且暴力程度愈来愈烈，香港受到的伤害很大，林郑说，见到很多市民在此次反修例风波中受伤害，包括很多学生受到影响，她对此感到非常伤心。

参与会见的包括中国国务院常务副秘书长丁学东、港澳办主任张晓明、中联办主任王志民、香港特区政府政制及内地事务局局长聂德权、特首办主任陈国基等。



