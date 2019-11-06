缴获假章假证1万5000个 重庆警方破特大制售假章假证案

重庆市公安局巴南区分局今天（6日）透露，该局近日破获一起特大制售假章、假证案。警方共抓获家族式犯罪嫌疑人六名，查获假章8500余枚、假证7435本。

据中新社报道，警方介绍，今年8月，重庆巴南区交巡警支队遇到了胆大包天的李某——他居然拿着假行驶证，到交巡警支队处理交通违章。对于假行驶证的来源，李某说是网上买的，并向民警提供了售卖人的微信号。民警通过对售卖人微信号追踪调查，成功锁定背后售卖人张某。

通过缜密侦查，民警最终确认张某和文某系利用两人住宅制售假章、假证。巴南警方对两人住宅展开抓捕行动，抓获张某、文某及其共犯家属共六人，现场查获假证件7435本，假成品印章5000余枚，半成品印章3500余枚。

民警介绍说，这些假证和假章可谓一应俱全，既有毕业证、学位证等学历证明，又有驾照、行驶证等驾驶专用证件，还有出生证、户口本、结婚证、离婚证等身份证明，甚至还有营业执照、公司印章等公司证明。

办案民警称，这些假章中重庆各区主要派出所的户口专用章都有，虽然这些假证和假章都有破绽，出生证明也没有防伪标记，但是单看外观的确很难分辨。

目前，六名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施，案件正在进一步办理当中。