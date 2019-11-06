“新概念”作文大赛出现抄袭 官方取消获奖成绩

曾发掘出韩寒、郭敬明、张悦然等当红作家的“新概念”作文大赛，在中国有不小的影响力，许多著名高校也常通过该比赛的表现免试录取或提前录取学生。但该比赛最近竟曝出抄袭丑闻。

据中国《萌芽》杂志官方微博消息，有读者反映，《少年游-第21届全国新概念作文大赛获奖作品选》上刊登的《古董》一文涉嫌抄袭。收到举报后，《萌芽》杂志社就此事展开调查，现将调查处理情况通报如下：

《古董》一文系第21届全国新概念作文大赛（以下简称“大赛”）A组参赛者许如珵的初赛参赛作品。经查，该作品大量情节、词句均与作家北南2018年1月起发表在晋江文学城网站的《碎玉投珠》雷同，已构成抄袭。

许如珵接受询问，承认自己因功利心而抄袭，是对《碎玉投珠》作者北南极大的不尊重，向作家北南道歉。《萌芽》杂志社已和作家北南取得了联系，向她通报了调查情况。

经作家北南同意，许如珵与北南取得联系并道歉。



根据大赛的相关规定，主办方做如下处理：

1、第21届全国新概念作文大赛A组参赛者许如珵违背了“未有抄袭等侵犯他人知识产权行为”的参赛承诺，违反了大赛征文启事和复赛协议，取消其二等奖的成绩，收回获奖证书。

2、扣发许如珵《古董》一文的稿费和样书。



《萌芽》杂志社称就此事向作家北南郑重致歉。《萌芽》杂志社表示，新概念作文大赛和《萌芽》历来致力于推动原创文学的发展，对抄袭行为绝不姑息。希望广大参赛者引以为戒，尊重原创，信守承诺，不要心存侥幸。