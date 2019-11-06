支付宝和微信支付计划允许外国游客在中国境内使用服务

中国支付巨头支付宝和微信支付表示，它们计划向访问中国大陆的外国人开放它们的平台。

据彭博社报道，这两种应用程序在中国全国范围内占据主导地位，在某些企业甚至已经取代了现金。不过它们要求用户拥有本地账户，部分原因是监管机构对洗钱和跨境现金流感到担忧。向来访者开放可能会增加在平台上的支付活动--但是对于海外公司而言，这具有重大意义，有可能为将来在国外推出服务铺平道路。

在全球主要城市的商店和出租车中，已经出现了支付宝和微信支付的徽标，两家公司致力于帮助前往那里的中国游客。整个行业的期望是，有一天它们可以吸引那些目的地的本地人。

当然使用信用卡的能力尚未决定。在公告中，蚂蚁金服旗下的支付宝设计了一个可以绕过当前限制并可以立即启动的系统。

支付宝表示，它允许旅行者使用上海银行提供的预付卡服务。这意味着客户将不得不定期向该账户充值，而该账户的金额将受到限制。

相反，腾讯控股旗下的微信支付打算让人们更直接地关联他们现有的银行卡。维萨在周三早些时候发布的支持声明中描述了其计划，称该计划实际上将使其卡片在全球第二大经济体中通行。

“对于前往中国的消费者和整个支付行业而言，这都是向前迈出的一大步，”维萨说。“这种伙伴关系意味着我们将努力创造一个环境，使维萨持卡人能够在接受微信支付的中国数百万个地方使用其卡片，而不必依靠现金。”

这些公司没有提供时间表。

腾讯新闻的一篇文章指出，在监管机构的指导下，腾讯在与美国卡网络运营商维萨、万事达卡、美国运通和Discover，以及日本的JCB探讨合作，以支持将海外信用卡与微信支付关联起来。