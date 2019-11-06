中国商务部：RCEP达成对本区域有三大好处

“RCEP的达成，可以说对区域、对中国、对世界经济贸易都会有巨大的好处。”中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今天（6日）在京出席一场吹风会时表示，对于本区域而言，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）会带来三大好处。

据中新社报道，王受文表示，一是RCEP是对现有的各个“10+1”自贸协定的集体升级，将会形成区域内统一的规则体系。

“原来大家都听到有一个叫‘意大利面条效应’，东盟10个国家和其他五个国家分别签了协定，这么多的协定，原产地规则、投资开放规则、服务贸易规则都不一样，像‘意大利面条’一样裹在一起。“王受文认为，现在RCEP有一个集体升级，形成统一规则，这对本区域内的工商界和进出口企业都有极大便利，有助于降低经营成本，减少经营的不确定风险。

二是有助于构建本区域内的供应链和价值链。王受文指出，在区域里形成一个统一的自由贸易区，有助于本地区内根据比较优势形成供应链和价值链，对本区域内的商品流动、技术流动、服务流动、资本流动，包括人员跨境流动都会有非常大的好处，形成“贸易创造”效应。

他特别强调，本地区内，企业都可参与原产地的价值累积，对促进区域内的相互贸易投资有非常大的好处。

三是有助于吸引区域外投资。王受文表示，原来区域外企业要到区域内投资，要面临不同规则，现在区域内规则统一，对区域外的投资者来说，进入一个国家，就意味着进入到整个区域的国家，发展的市场和空间都会大大增长，有助于本地区吸引区域外的投资。