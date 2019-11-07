消息：意大利电网升级或选择爱立信与华为

知情人士透露，意大利电信的移动网络升级项目可能将把诺基亚（Nokia）排除在外，而选择爱立信（Ericsson）和华为（Huawei）。

据彭博社11月7日的报道，因讨论内容并未公开而不愿具名的知情人士称，这家意大利最大电信运营商的经理们最近对诺基亚表示，担心诺基亚5G技术落后于竞争对手，另外公司可能会把移动网络供应商从三家减少到两家。

知情人士称，意大利电信将为一项价值约六亿欧元（9.04亿新币）为期三年的项目招标，最早本月决定招标结果。知情人士称目前尚无最终决定，诺基亚仍可能与爱立信和华为一道作为意大利电信的移动网络供应商。

知情人士称，此次招标是为升级意大利电信的1.5万个无线访问站点，包括拓展大约5000个站点的5G服务。他们称，目前意大利电信约40%的移动设备来自爱立信，华为贡献了大约25%。

知情人士称，意大利电信首席执行官古比托西（Luigi Gubitosi）预计这样做可以压低两家供应商的价格，从而帮助公司节省成本。该公司债务规模高达290亿欧元，是欧洲电信业背负债务最高的公司之一。

意大利电信的发言人不予置评。诺基亚发言人称不对公司与客户的商业谈判置评，并称公司5G业务预计将保持强劲势头。她还称，诺基亚拥有48份5G商业合同和15个5G网络，包括全球最大的一些网络。