中国正式宣布启动6G研发

中国科技部宣布，中国6G技术研发工作正式启动。

据中国科技部官网11月6日发布的消息，为促进中国移动通信产业发展和科技创新，推动第六代移动通信（6G）技术研发工作，中国科技部11月3日会同国家发展和改革委员会、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。中国科技部王曦副部长出席会议并讲话。

会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，职责是推动6G技术研发工作实施。

总体专家组由来自高校、科研院所和企业共37位专家组成，主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。

会上，总体专家组代表介绍了6G技术研发态势及未来发展思路与建议；TD产业联盟、未来移动通信论坛代表分别介绍了前期工作开展情况、未来6G畅想及下一步工作计划的建议。

科技部官网写道，“6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着中国6G技术研发工作正式启动。”

科技部副部长王曦在总结讲话中指出，目前全球6G技术研究仍处于探索起步阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景还未有统一的定义。下一步，科技部将会同有关部门组织总体专家组系统开展6G技术研发方案的制订工作，开展6G技术预研，探索可能的技术方向。通过6G技术研发的系统布局，凝练和解决移动通信与信息安全领域面临的一系列基础理论、设计方法和核心技术问题，力争在基础研究、核心关键技术攻关、标准规范等诸多方面获得突破。