港府公布八项便利港人措施 大湾区放宽港人买楼政策

中国大陆国务院副总理韩正昨天（6日）在北京主持大湾区建设领导小组会议，香港特首林郑月娥、澳门特首崔世安、广东省长马兴瑞等出席。

据《明报》报道，港府会后向传媒公布八项便利港人及一项推动创科新措施，包括豁免港人置业须缴交大陆居住证明，以及缴纳个人利得税及社保条件，与大陆人看齐；另港人子女在大湾区城市，亦可享学前教育，并参加“中考”入读高中。韩正称，在制定惠港惠澳政策时注重让民众“看得见、摸得着、享受得到”。

韩正在会上介绍，这次政策为港澳居民在大陆生活和工作提供更多与大陆居民同等待遇，亦让港澳专业服务在大陆发展提供更大空间。

林郑月娥说，大湾区让香港市民、特别是年轻人获更多发展机会，又提到香港今年第三季经济比去年同期下跌2.9%，更需积极推进各项有利经济发展的工作，包括建设粤港澳大湾区。

港府会后发稿公布新增八项便利港人措施，包括让港人在大湾区大陆城市购房时，与当地户籍民众看齐，豁免此前需缴纳个人所得税及社保，以及提交于当地居住、学习或工作的证明；而港人亦毋须申请大陆银行户口或手机号码，可于大陆使用电子支付，惟目前仅有腾讯Ｗechat Pay Hong Kong、蚂蚁金服Alipay HK、银联“云闪付”及中银的BoC Pay有此等服务。

对于港人随迁大湾区大陆城市的子女，新措施保障他们享学前教育服务，亦开放予他们参加中考并入读当地高中；新措施允许持香港身分证的外国人可申办2至5年的签证或居留许可，可多次于大湾区大陆九市出入境及居留，毋须再逐次办理签证。按政制及大陆事务局文件，截止今年7月底，共87万名持香港身分证的非中国籍人。

于推动创新科技方面，新增一项措施，容许部分香港的大学和科研机构通过其在大陆设立的分校、医院或分支机构，独立申请抗体、血液等生物样品等人类遗传资源出境来港。政制及大陆事务局文件称，此举有助香港研究人员做临床医学及实验，推动香港医疗科技发展。