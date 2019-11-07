消息：中国国企考虑参与沙特阿美IPO 最高注资达100亿美元

知情人士说，中国国有实体正在商讨向沙特阿拉伯国家石油公司（简称沙特阿美）的首次公开募股（IPO）投资总计50亿（美元，下同，68.01亿新币）至100亿美元。

据彭博社6日的报道，不愿公开身份的知情人士说，总部位于北京的丝路基金是正在讨论投资首发的机构之一。其他一些中国基金或国有企业也可能加入。

知情人士说，中石化集团和主权财富基金中国投资有限责任公司近几个月也就投资阿美的首次公开发行进行了谈判。承诺尚未敲定，投资者的阵容和每家公司的投资规模最终将取决于中国政府。

丝路基金于2014年成立，初期资本规模为400亿美元。公司网站显示，基金后来补充了1000亿元人民币的资金。

在西方资金管理公司压低阿美估值的背景下，中国的大量承诺将帮助该公司成功完成股票发行。彭博报道，沙特王储萨勒曼（Mohammad Bin Salman Al Saud）长期以来一直坚持该石油公司的估值在两万亿美元，不过他已准备将期望值缩减至1.6万亿至1.8万亿美元。

沙特阿美公司拒绝置评。丝路基金、中投公司、中石化集团及其主要上市公司的代表均未回复置评请求。中国国务院国有资产监督管理委员会和财政部也未回复传真查询。

中国“一带一路 ”倡议在努力增强政治影响力并复兴古老的贸易路线。对沙特阿美的投资将巩固中国与沙特阿拉伯的关系，并为中国提供从油价上涨中获利的途径。