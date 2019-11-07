港科大校长和师生对话 不同政见学生爆发冲突

香港科技大学校长史维（Wei Shyy）11月6日下午与全体师生公开对话。在谈及该校学生周梓乐疑因躲避催泪弹而受重伤一事时，香港本地学生因为史维不明确表态而情绪激动。本地学生和中国大陆学生在对话中爆发肢体冲突，场面一度失控。

综合香港01和《星岛日报》报道，谈及周梓乐事件时，史维称已经去信领展房地产投资信托基金的行政总裁以及香港警务处处长，索取相关闭路电视片段。

香港科技大学学生周梓乐在11月3日疑在躲避催泪弹期间，在尚德A停车场高处堕下，情况危殆。涉事停车场由领展房地产投资信托基金所拥有。领展6日傍晚在网上公开10段闭路电视片段。

在学生提问环节，有学生展示一张有关警方阻碍救护车的相片作为证据，要求史维即场查看，史维虽有下台但拒绝回应，引起全场学生不满。

在对话中，有学生要求史维一同观看当天的闭路电视片段，史维一度拒绝。在场大批学站立高唱《愿荣光归香港》和高叫“光复香港，时代革命”，“解散警队，刻不容缓”等口号，并不断叫嚣，场面一度混乱。之后有学生提出搬设备来播放闭路电视片段，史维没有阻止。

有学生情绪激动，批评史维身为科大校长不为捍卫学生而表态，史维表示如有证据显示警方违反指引发射催泪弹，将会谴责警方。其间有数名中国大陆学生发言支持史维，多次被香港本地学生打断并报以嘘声。

学生会代表准备好设备播片时，有不少大陆学生中途离开，引来现场香港本地学生喝骂，有本地生讽刺他们是“五毛”。

有本地学生突然包围一名意欲离场的大陆学生，还有人大叫“私了”，又传递雨伞作伞阵。虽然有学生会代表呼吁众人冷静，但场面仍未受控。

其后一名本地学生疑被该名大陆学生强行撞开而倒地，而涉事大陆生亦被其他人打致额头流血，之后在大批学生包围下，由保安护送入保安室。

冲突中，共有四名学生受伤，其中两位是上届及现届学生会成员，另一名学生被抬上担架，乘坐救护车离开。

史维在学生要求下继续论坛，场面回复平静。他回应设立独立调查委员会一事，强调找出路需要找出真相，如果政府仍没回应可与学生一同向政府寻求对话。

科大在过去数月共有11人被捕，其中三人已提堂。