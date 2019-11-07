港中大毕业典礼提前结束 游行期间一男子“亮刀”

香港中文大学于今日（7日）举行毕业典礼。典礼前，学生发起于港铁大学站集合，并游行至校内烽火台。游行期间一名疑似大陆学生持水果刀指向站立在烽火台前的学生，情况持续数十秒。

综合《星岛日报》和香港01报道，当游行队伍抵达百万大道高叫口号时，有一名手持小刀男子在会场外与人发生口角，持刀指向学生，并用普通话大唱国歌，情况持续数十秒后。大学保安人员接报后即时介入分隔双方，并带走该名人士，以及报警处理，事件中无人受伤。

期间，被问为何持刀时，该名疑似大陆学生的男子表示，鉴于昨日科大大陆学生被打的情况，担心一旦被人攻击未能反抗，强调自己只是“亮刀”。不过，现场所见，没有任何人攻击他。

中大毕业学生代表随后以中、英文宣读声明，批评港府强推《逃犯条例》，令反修例风波持续五个月。港府及警队至今未为事件负责任，但背负沉重代价的却是香港市民，有人受伤、被捕，有人承受精神折磨，身体永久伤害，承受的均是不公不义。

对于上月中下旬，八大校董会主席发出联合公告，指大学非政治战场，违法违规学生可被解除学籍，学生认为，联署是漠视民意的举动，对大学内无权势的人作出打压、威吓。声明强调：“（香港中文大学校董会主席）梁乃鹏不代表我们。”

声明重申，时下港人承受的不公义，源于政治制度的倾斜，尽管条例已撤回，但民气未散、暴权未去，认为有公义的体制才能解决问题。

游行在10时许结束，参与游行的学生进入典礼会场参与毕业礼。典礼开始奏国歌时，毕业学生集体背向主礼台，高叫“光复香港，时代革命”等口号，声浪甚至盖过国歌。

港中大早上11时宣布，因有特别情况，典礼已经结束。校长段崇智未回应传媒追问，是否支持学生行动，以及为何突然腰斩毕业礼。