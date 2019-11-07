辽宁一银行被传谣言受“挤兑” 官方澄清：现金充足

中国辽宁省营口市营口沿海银行因被盛传深陷财务危机，导致大批储户前往银行兑现，造成银行网点正常营业秩序紊乱。对此，官方发通报称，网上盛传关于营口沿海银行深陷财务危机乃是谣言。目前该银行所有网点都在正常办理业务，为避免引起恐慌，银行要求各网点24小时正常开展业务，储户随时可以去取款。

据澎湃新闻报道，营口市经济技术开发区公安局官方微博“营口开发区公安局”6日发布通报，澄清营口沿海银行深陷财务危机是谣言，这导致大批储户前往银行兑现，人员聚集，造成银行网点正常营业秩序紊乱，周边治安环境出现不稳定因素。

接到警情后，已经派出警力分赴区内六家营口沿海银行营业网点进行治安秩序维护，并将一名涉嫌扰乱公共秩序的带头闹事者带回公安局进行调查处理。

营口沿海银行盖州支行工作人员6日晚向澎湃新闻介绍，目前该行所有网点在正常办理业务，仍有大量顾客前来取款，但银行现金是充足的，“特殊时期都加班，避免引起恐慌”，让大家知道在正常开展业务。

路透社评论称，今年以来中国中小银行风险爆雷不断，此前一则河南伊川农商行被挤兑的新闻再度令市场风声鹤唳。尽管最新进展是一网民因编造农商行破产等虚假信息而被刑拘，且监管层强调该行经营正常，但中国区域性银行风险仍再次被置于聚光灯下。