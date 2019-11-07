中美贸易协议在望之际 中国宣判芬太尼走私案

中国周四（7日）以向美国走私芬太尼的罪名给予三名公民最高惩罚，这是中国打击阿片类药物非法流动的最高调行动之一。芬太尼是美国总统特朗普指责中国的问题之一。

据彭博社报道，中国官员周四在河北省举行的新闻发布会上介绍，判处一人死刑，缓期两年执行，另外两人被判处无期徒刑。

官员们介绍，参加始于2016年的这个走私集团的另外六人，被判处从六个月到两年不等的有期徒刑。这是中美就这种高成瘾性止痛药物的走私展开联合调查以来，判决的第一个案件。

备受关注这次宣判，正值中美两国努力谈判达成一项协议。长期以来美国批评中国在遏制芬太尼流通方面做得不够，指称这种药物的过量使用造成美国成千上万人死亡的灾难，而受害者集中在特朗普拥有广泛支持的农村地区。

就中国而言，它一方面试图在芬太尼问题上安抚特朗普，另一方面又坚持说它不是芬太尼非法流入美国的主要源头，美国政客是抓住这个问题当作政治武器。

这种微妙平衡的立场在周四于河北举行的记者会上也有体现。尽管美国国土安全部的一位美国官员出席记者会并讲话，但是中国国家禁毒委员会办公室副主任于海斌强调，美国执法部门提供的有用信息还是“有限的”，并称判决是在中国国内严格管控毒品的背景下做出的。

于海斌说，这进一步体现了中国政府一贯秉承的对毒品犯罪“零容忍”态度。他随后在回答彭博新闻提问时表示，本案与贸易战无关。

于海斌说，中国加强了对芬太尼的管控，但是美国因芬太尼致死案件还是上升，这表明中国不是问题的根源。

此案的调查始于美国国土安全部移民海关执法局驻广州办公室通报的一个电话号码。于海斌介绍，20多名嫌疑人被抓捕或调查，警方捣毁了一个芬太尼制造窝点，两个销售网点，缴获芬太尼11.9千克，以及阿普唑仑等其他毒品19.1千克。

截至目前中国已经基于从美国执法部门获得信息调查了三宗芬太尼走私案件，今天是第一次做出刑事定罪。

去年，在中美两国元首于阿根廷20国集团峰会上会晤后，中国对芬太尼的生产加强监管并修订了法规，还允许美国执法部门更紧密地参与调查中国境内的走私集团。