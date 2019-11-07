联想利润大增20% 抵挡住了惠普和戴尔的竞争

联想集团（Lenovo）季度利润大增20%。在面对来自美国公司惠普和戴尔的竞争之际，这家中国个人电脑巨头捍卫住了其市场份额。

据彭博社报道，在截至9月的三个月中，联想集团净利润增长了20%，达到2.022亿美元（2.75亿新币）。相比之下，彭博汇编的分析师平均预期为2.01亿美元。收入增长1%，达到135.2亿美元，而10位分析师的平均预期为137亿美元。

联想在一份公告中表示，预计全球需求“在复杂的宏观环境下仍将保持震荡”，并补充说，该公司为“应付复杂而多变的市场环境做好了准备。”

据行业研究公司IDC的数据，上季度全球个人电脑出货量有近四分之一来自联想，主要受欧洲、中东和日本市场表现强劲推动。1,730万台的发货量让这家中国公司在市场上摘取桂冠，击败了长期竞争对手惠普和戴尔。

但联想首席执行官杨元庆则对中美贸易紧张局势的不确定性发出警告，称这可能会破坏其全球业务及其从北卡罗来纳州延伸到中国武汉的供应链。

杨元庆的计划清单上还包括重振数据中心业务，该业务正受到需求疲软的困扰，因为在经济状况不确定的情况下，客户倾向于削减硬件支出。智能手机部门可能也需要提振，因为该业务在北美和拉丁美洲以外几乎没有显示出增长的迹象。