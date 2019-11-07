中国禁未成年人22时至8时玩网游

中国国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求未成年人每天晚上10时至早上8时禁玩网游，工作日每天不超1.5小时。

据新华社报道，中国国家新闻出版署有关负责人就上述通知接受专访。

相关负责人介绍，这份《通知》共提出六方面举措，一是实行网络游戏账号实名注册制度。所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。

二是严格控制未成年人使用网络游戏时段时长。规定每日晚上10时到次日8时不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过三小时，其他时间每日不得超过1.5小时。

三是规范向未成年人提供付费服务，规定网络游戏企业不得为未满八周岁的用户提供游戏付费服务；同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务，八周岁以上未满16周岁的未成年人用户，单次充值金额不得超过50元人民币（9.69元新币），每月充值金额累计不得超过200元人民币；16周岁以上的未成年人用户，单次充值金额不得超过100元人民币，每月不得超过400元人民币。

相关负责人介绍，四是切实加强行业监管。要求对未落实本通知要求的网络游戏企业，各地出版管理部门应责令限期改正。第五点则是探索实施适龄提示制度。

第六是积极引导家长、学校等履行未成年人监护责任，帮助其树立正确的网络游戏消费观念和行为习惯。