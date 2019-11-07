阿里巴巴：配合监管要求 下架电子烟产品

阿里巴巴集团平台治理部于11月7日在天猫官网发布声明，为了配合中国有关部门针对电子烟的监管要求，平台从即日起下架电子烟相关产品、禁止电子烟相关产品的销售及广告投放。

声明中写道，为了保护未成年人免受电子烟侵害，阿里巴巴一直都严格要求任何店铺不得以任何形式向未成年人出售电子烟产品，禁止电子烟类产品以未成年人或者学生群体为营销推荐对象，禁止在宣传信息中出现含有学生、学校、少年儿童等文字、图片的素材内容

声明还提到，阿里巴巴也早已在全网电子烟产品页面增加了未满18岁群体的购买劝阻信息，并上线电子烟交易拦截功能，识别并阻断18岁以下消费群体购买电子烟的通道。

阿里巴巴还附上了中国国家烟草专卖局和中国国家市场监督管理总局11月1日发布的《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。

这份通告敦促电子烟生产、销售企业或个人，及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

天猫商城已经无法搜索到和“电子烟”有关的信息。

另据《新京报》6日报道，京东已屏蔽并逐步下架电子烟商品，目前在京东商城也无法搜到电子烟相关产品。