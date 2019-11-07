研究：美中日韩四强料占2025年全球逾半数5G用户

周四公布的一项研究显示，到2025年时，中国、美国、日本及韩国合计将占全球5G用户数的一半以上，欧洲退居落后之列。

据路透社7日的报道，全球移动通信系统协会移动智库（Groupe Speciale Mobile Association Intelligence）研究主管哈特（Tim Hatt）说道，“未来将是一小群国家站在5G使用的领先地位，全球其他国家则尾随在后。”

哈特称，“中国、日本、韩国及美国，到2025年时，这四国将占全球5G用户的一半以上。”

GSMA移动智库一份100页的研究报告认为，到2025年前后，韩国66%的手机用户为5G用户，美国和日本将分别达到50%和49%。

中国的绝对数量则秒杀各国，5G用户数量将高达六亿。预计全球到2025年将有15.7亿人使用5G手机，约占手机用户总数的18%。

以往经验表明，运营商可以将5G服务提价15%至20%。但如果以往经验靠得住的话，这些涨价幅度最终将在竞争中消失殆尽。

欧洲建设5G网络的步伐较缓慢，在消费者采用普及度方面将会落后。但企业界的情况则大不同，5G网络将能够通过连网机器人、设备及感应器，运作操控“智能”工厂。

5G的速度快到数秒钟时间就可以下载一部电影到手机上。5G网络的迅速推广让很多人始料未及。全球仅次于华为的第二大网络设备供应商诺基亚（NOKIA）最近暂停派息，将资金投入5G网络设备的升级。