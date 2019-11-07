“占旺女村长”两项暴动罪成 法官：纵智障仍能辨是非

“占旺女村长”毕慧芬涉于2016年2月9日大年初二的旺角骚乱期间，在旺角一带“掘砖”及纵火，被控两项暴动罪受审。香港区域法院法官今日（7日）裁决，称三名证人警员诚实可靠，更有新闻材料佐证，纵使辩方证明毕慧芬有轻度智障，但亦证实她能分辨是非，有能力作出犯罪意念。法官裁定毕慧芬两项暴动罪成，还押至11月26日判刑。

据《明报》报道，法官练锦鸿裁决称，控方传召三名警员均诚实可靠，证实案发时有数百名暴力示威者纵火及向警方防线掷砖，纵使警方曾多次警告，暴力示威者仍未停止，加上有双方均无争议的新闻照片及录像佐证，练锦鸿认为案发事件必然属于一场非法集结，在场暴力示威者同时干犯暴动罪。

练锦鸿指出，辩方审讯时曾传召专家证人，证实被告有轻度智障，但被控方盘问下称，状况不影响其分辨是非的能力，因此裁定她有能力作出犯罪意念，即知悉自己行为属犯罪。

练锦鸿继续表示，纵使三名警员证人均不能证明被告在场，但被告亲自在警诫下承认在场，有掘砖并递交给“志同道合”的人，以及声称帮清洁工处理垃圾而将纸皮抛入火堆；既然被告有能力作出犯罪意念，她也必然知道掘砖目的，也知道“志同道合”的人目的是袭击警方。至于将纸皮抛入火堆，练锦鸿形容被告帮助清洁工的辩解“不合情理得令人失笑”，指她有意令火烧得更厉害。

练锦鸿强调，虽然被告没有亲手扔砖及袭击警员，但她掘砖递砖的行为显示，她与其他暴力示威者目的一致，两者角色有异，但刑责相同，故此裁定她两项暴动罪成。

控方案情指出，被告2016年2月9日凌晨身穿黑色外套及长裤、戴黄色冷帽、眼罩及白色手套，在旺角豉油街一带曾掘起行人路的砖块，又将杂物抛入火堆中。

被告毕慧芬（24岁）否认两项暴动罪，法官练锦鸿先索阅其医生、精神科、心理学家及感化官报告，将案件押后至11月26日判刑。