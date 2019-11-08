美国首席技术官敦促欧洲抵制华为

美国首席技术官克拉西奥斯（Mitchael Kracios）周四（7日）在里斯本发表事先准备好的演讲时，批评了中国在科技问题上的做法，同时呼吁盟国与美国一道“明确立场”，抵制中国进入诸如5G基础设施和人工智能软件之类的领域。他在当天早些时候与欧洲新上任的数字技术负责人韦斯特格（Margrethe Vestager）会谈时表达了类似意见。

据彭博社报道，克拉西奥斯在网络峰会（Web Summit）会议上指责华为是中国政府“威权主义”的代表。华为否认与中国政府有联系，但克拉西奥斯指出，华为根据法律要求必须配合政府工作。

他还提到有关安装华为设备后，中国入侵非洲联盟总部计算机，连续五年夜夜下载数据的报道。华为发言人发布声明中称这些指控显然是虚假不实的。

克拉西奥斯与在此次会议上发言的欧盟反垄断负责人韦斯特格举行了会谈。这是韦斯特格被提拔兼任欧盟委员会科技政策副主席以来首次与美国官员会面。另外，这也是克拉西奥斯自8月出任首席技术官以来首次在海外发表演讲。

克拉西奥斯曾在周二采访中称，“华为只是此次谈话的一部分”“我们想与欧洲交流的更大的问题是，科技的未来取决于西方民主国家来引领下一代科技探索。”

他警告说，中国“通过扭曲技术，对自由表达和公民对授权的控制建立审查制度，由此建立了一个先进的威权国家。”

克拉西奥斯警告说，如果欧盟过于激进地监管大型科技公司，可能会提高中国竞争对手审查用户和将数据交给外国政府的意愿。他表示：“有一个对手正在以一套与美国及其盟友世界观存在严重冲突的准则和价值观来发展技术。”

克拉西奥斯拒绝评论抖音海外版TikTok，称他所谈的不是任何单独一家公司。他把中国将自身技术整合到全球技术基础设施中的努力，与通过2001年加入世界贸易组织(WTO)以融入全球经济相提并论。克拉西奥斯称，中国加入世界贸易组织（WTO）导致知识产权窃取案例增多。他传达给韦斯特格及欧洲科技界高管和政策制定者的信息是：“我们不能再犯同样的错误。”