刘鹤：坚持开放合作才能继续实现繁荣稳定和长期和平

2019年第十届财新峰会于11月7日-10日在北京举行。在开幕演讲环节，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤书面致辞时表示，只有各国坚持致力于开放合作，才能继续实现全世界的繁荣、稳定和长期和平。

致辞全文如下：

第十届财新峰会今天在北京开幕，恰逢财新传媒创办十周年。我致以衷心的祝贺！

本届财新峰会聚焦“开放的中国与世界”，契合了今天对中国也是对全世界来说极为迫切的主题。只有各国坚持致力于开放合作，才能继续实现全世界的繁荣、稳定和长期和平。这需要各国政府、企业界、学术界的共同努力。财新峰会将大家汇聚一堂，集思广益，希望能够尽快听到来自峰会参加者的建策建言。

2019年岁末正在临近。洞察风云、砥砺前行的这一年，为新中国经济70年的壮阔历史写下了新的一页，也为迎接新的一年提供了诸多思辩与展望的视角。中国经济在多重挑战面前继续稳中向好，积极应对国内外风险挑战明显增多的复杂局面。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念、推动高质量发展，着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，民生福祉不断改善。

中国特色社会主义市场经济的发展需要可靠的信息、准确的数据和畅通的沟通机制。新闻媒体在全面深化改革开放、建设社会主义市场经济进程中承载着重要使命。财新传媒做了许多有质量的工作，提供了有价值的媒体原创内容，积极探索传播形态创新，为读者提供可靠信息，为决策提供重要参考。希望财新坚持正确政治方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在传媒领域做出新的贡献。

谨此祝贺财新传媒创办十周年，预祝第十届财新峰会“开放的中国与世界”成功举办。