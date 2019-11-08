消息：中国酝酿推动小银行合并重组以降潜在风险

市场对中国中小银行潜在风险的担忧节节攀升之际，中国金融监管当局高度关注，据称考虑推出一揽子方案以进一步深化中小银行改革，防范化解金融风险。

据彭博社报道，不愿具名知情人士表示，对于总资产在1000亿元人民币（194亿新元）以下、有潜在风险的小型银行，中国考虑鼓励其合并重组。此外，地方政府要承担属地问题金融机构处置的主要责任；如有需要，中国央行将提供必要的流动性支持。

国务院金融稳定发展委员会最新召开的第九次会议上，指出要深化中小银行改革，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系；要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险的能力。

知情人士并称，问题金融机构的老股东要承担风险损失吸收的重要责任，方式包括考虑要求老股东购买”永续债”以补充银行资本，或者以市场化的方式退出等。方案仍在讨论中，尚未最终确定。

“中小银行虽然从资产端看收益高于大行，但获取负债的成本也高，竞争中处于弱势，”群益证券银行业分析师廖晨凯在电话采访中称。他指出，推动小银行的兼并重组是比较好的方式，扩大机构资产规模，也增强他们的抗风险能力。

数据显示，中国总资产在1000亿元以下的小型银行超过了3000家，大部分为农村金融机构；据中国银保监会最新数据，截至二季度末，农村金融机构总资产规模达36.5万亿元，在中国银行业金融机构中占比约为13%。

今年5月包商银行意外被政府接管后，市场对中小银行的风险担忧扶摇直上，随后锦州银行和恒丰银行在风险暴露后获战略投资者入股，但金融机构，尤其是小型机构，所面临的信任危机并未解除，河南洛阳伊川农商行此前因负面传言而发生挤兑，本月初营口沿海银行又因财务危机的不实谣言而遭遇大批储户前来兑现。

除了信任危机外，在经济持续存在下行压力的宏观大背景下，中小银行盈利能力趋弱而坏账压力又上升，部分机构公司治理架构有待完善等等，均拉低这类主体的资质水平。

湖南三湘银行同业部研究总监谭松珩称，近期两家小型银行的挤兑事件和一家小型银行打破二级资本债应行使赎回选择权的“潜规则”，导致监管机构必须要重新关注起小银行体内积聚的风险。

不过他也指出，小银行各有各的风险点，兼并重组速度恐怕不会太快，且目前金融行业普遍性的资本吃紧问题仍然较大，“预计监管机构将边拖边打，能化解的化解一批，不能化解的先拖着。”