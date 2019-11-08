港科大学生周梓乐今晨不治身亡

香港科技大学22岁学生周梓乐周一（4日）凌晨于将军澳示威活动期间在尚德停车场堕楼，头部重创命危。周梓乐今晨（8日）8时09分不治身亡。

综合香港01和《明报》报道，香港科技大学校长史维今晨（7日）在毕业典礼上证实了该校学生周梓乐死讯，并请在场人士站立默哀致意，期间史维一度流泪。

港媒从两个可靠消息渠道获悉，周梓乐7日晚开始心律偏低，经抢救后，今晨8时09分不治身亡。消息指抢救一般要进行30分钟心肺复苏，但家属不忍周梓乐受苦，忍痛提早叫停。

伊利沙伯医院也证实病人已于早上8时09分离世。

《明报》早前获悉，周梓乐送院后因急性脑出血，在约14小时内接受两次脑部手术，清除左右脑的血块及移除部分右颞叶，两度尝试以引流术减脑压不果。他留院期间严重昏迷，脑干受压及右脑缺血，昨颅内压急升1.5倍，早前亦出现瞳孔放大、电解质紊乱等，靠三倍剂量强心药及呼吸机等维持生命。

连日来周梓乐的父母等亲友在病房守候，亦有市民到医院及事发停车场为他祈祷及打气。周的中学母校相关的人早前表示，周在学期间能兼顾学业及课外活动，是“典型的乖乖仔”。

香港将军澳周一（4日）凌晨有示威者堵路及向警员投杂物，警方发射催泪弹驱散，周梓乐期间在尚德停车场堕楼，头部重创命危。警方其后曾经确认周梓乐堕楼时，防暴警正在停车场外放催泪弹，至于是否与其堕楼有关，警方不排除任何可能，而闭路电视未拍摄到周梓乐堕楼过程。