美国将允许进口中国禽肉产品 贸易谈判显进展

美国农业部正朝着允许进口中国禽肉产品迈进，这是中美正在进行的贸易谈判取得进展的一个迹象。

据彭博社报道，美国农业部允许进口中国禽肉产品的这个法规当前刊登在联邦公报网站上，计划本周五正式发布。文件显示，将允许经过认证的中国工厂屠宰的禽类及相关产品出口至美国。

在中美迈向达成第一阶段贸易协议之际，对禽肉贸易的让步已是双方深入探讨的领域之一。上个月，中国表示作为第一阶段贸易协议的一部分，准备解除自2015年开始实施的美国禽肉对华出口禁令。周四，新华社报道称中国海关总署和农业农村部研究解除美国禽肉对中国出口限制。

中国至少早在2004年时就希望将熟制鸡肉产品出口至美国。美国当前允许中国把在美国或特定其他国家屠宰的加工禽肉产品出口至美国，而在这部新法规下，将允许把中国屠宰的禽肉加工产品出口至美国。

与此同时，如果中国同样解除对美国禽肉产品进口的限制，将是美国农民和肉类加工企业的一大胜利。2015年时因美国爆发高致病性禽流感，中国便禁止了进口美国禽肉。疫情过后，几乎所有其他全国性禁令已经解除。

这次禽肉进口谈判，正值非洲猪瘟疫情严重削减中国这一全球头号猪肉消费国的生猪存栏数量。中国为填补蛋白质来源的市场空缺，肉类进口量迅速增加，而鸡肉正是替代猪肉最便宜的一种肉类。