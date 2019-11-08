美官员就取消对华加征关税持不同说法

中国商务部发言人高峰周四（7日）表示：“过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切，进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展，分阶段取消加征关税。”但美国官员对此消息有不同说法。

据彭博社报道，白宫经济顾问库德洛周四晚些时候证实了高峰对谈判进展的说法。他告诉彭博新闻社：“如果达成第一阶段贸易协议，就会有关税约定和让步。”

但是，白宫贸易顾问纳瓦罗告诉福克斯商业频道（Fox Business）：“现阶段还没有把取消任何现有关税作为第一阶段贸易协议之前提条件的约定。唯一能够做出该决定的人是特朗普总统。就这么简单。”

白宫高级顾问格康韦（Kellyanne Conway）昨天则表示，美国总统特朗普“迫切想要”签署协议。磋商还在进行，潜在协议的签署时间和地点尚未敲定。

取消加征关税的约定，将为给世界经济蒙上阴影的中美贸易战的降级铺平道路。自谈判开始以来，中国的主要要求就是取消特朗普加征的惩罚性关税；目前中国对美国的大部分出口都被加征了关税。

双方将继续磋商签署第一阶段协议的时间和地点。高峰称他没有这两方面的进一步消息。

据一位知情人士透露，白宫提议的爱荷华和阿拉斯加等两国元首会晤的美国地点已经被排除。这位不愿公开身份的知情人士说，现在正考虑亚洲和欧洲的地点。