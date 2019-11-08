刘信义辞任浦发银行行长 副行长潘卫东或接任

中国浦发银行昨天（7日）发布公告称，近日收到公司副董事长、行长刘信义的辞呈。因工作调整，刘信义辞去浦发银行副董事长、执行董事、行长、董事会资本与经营管理委员会主任委员、战略委员会及提名委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

据《新京报》报道，在董事会聘任新任行长并获中国银保监会核准任职资格之前，由执行董事、副行长兼财务总监潘卫东代行行长职责。而此前上海市委组织部曾公示，潘卫东拟任市管企业正职，这意味着，潘卫东或将升任行长。

刘信义在浦发银行工作二十余年，自2015年起担任行长。浦发银行在公告中表示，刘信义担任行长以来，在董事会领导下，勤勉尽责、专业敬业，带领高级管理层积极服务国家战略、服务实体经济，加快业务转型，强化风险管理，对推动公司发展质量和效益稳步提升做了大量卓有成效的工作，公司董事会对其任职期间所做出的贡献致以感谢。

刘信义出生于1965年，现年54岁，研究生学历，高级经济师。刘信义是一位浦发“老将”，除了中间有过几年的外部任职，基本工作经历均集中于浦发。其早期曾任浦发银行空港支行副行长（主持工作）、浦发银行上海地区总部副总经理、党委委员，后于2002年借调至上海市金融服务办挂职任机构处处长、上海市金融服务办主任助理。2005年，刘信义回归浦发银行出任副行长，财务总监。2014年1月，浦发银行发布公告称收到刘信义的辞呈，刘信义以工作调动为由辞去公司副行长、财务总监职务，后出任上海国盛集团有限公司总裁。

一年后，刘信义再次回归浦发，接任朱玉辰出任行长，其任职资格于2015年6月19日获原银监会核准。另外，刘信义自2015年起还担任浦发银行和美国硅谷银行合资设立的浦发硅谷银行董事长。

在刘信义任职浦发行长的4年时间内，浦发银行的经营数据保持了较快增长，资产总额从2014年末的4.20万亿元增至2018年末的6.29万亿元，增长近50%；归属于母公司股东的净利润从2014年的470.26亿元增至2018年的559.14亿元，增长18%。

2015年5月，潘卫东被银监会核准浦发银行副行长任职资格，在刘信义担任浦发银行行长期间，潘卫东一直与其搭档。

潘卫东1966年出生，现年53岁，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。其于1988年7月参加工作，早期曾任宁波证券公司业务部副经理；后加入浦发银行，历任宁波分行资财部总经理、北仑支行行长、宁波分行副行长，浦发银行产品开发部总经理，昆明分行行长、党组书记。

与刘信义类似，潘卫东也有上海市金融办挂职经历，于2005年6月至2008年3月期间挂职上海市金融服务办公室金融机构处处长。此后潘卫东出任上海国际集团总经理助理，后升任副总经理，同时兼任上海国际信托有限公司董事长。2015年，潘卫东又回归浦发银行，成为该行排名第一的副行长，同时兼任财务总监。

值得注意的是，潘卫东回归后不久浦发银行即发起了对上海信托的收购。2015年6月16日，浦发银行公告称，拟以发行股份购买资产方式向上海国际集团、上海久事公司等11名交易对手收购其合计持有的上海信托97.33%的股权。至2016年收购完成，上海信托成为浦发银行的控股子公司，浦发也成为第四家拥有信托牌照的银行。

今年10月27日，上海市委组织部发布一批市委干部任前公示。其中显示，浦发银行副行长潘卫东拟任市管企业正职。本次刘信义辞任后又代行行长职责，潘卫东被认为是行长接任者，将与刚刚调任浦发银行的郑杨搭档。郑杨此前任中共上海市金融工作委员会书记、上海市地方金融监督管理局局长，今年7月出任浦发银行党委书记，并被推荐任浦发银行董事长，目前在程序办理过程中，任职资格尚未获得银保监会核准。