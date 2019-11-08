孙小果出狱后涉黑犯罪一审获刑25年

云南省玉溪市中级人民法院今天（8日）继续公开开庭，对孙小果等13人组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪一案当庭宣判，孙小果一审获刑25年，而他强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事的再审案件，法院将择期宣判。

据澎湃新闻报道，法院以被告人孙小果犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、妨害作证罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；以被告人顾宏斌、杨朝光等12人犯参加黑社会性质组织罪等罪，数罪并罚，决定执行十五年到二年零六个月不等有期徒刑，并处罚金。

玉溪市中级人民法院经开庭审理查明，以被告人孙小果为组织者、领导者，顾宏斌、曹靖、栾皓程、杨朝光为积极参加者，冯俊逸、赵捷、王子谦等人为其他参加者的黑社会性质组织，先后实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、聚众斗殴、妨害作证、行贿等犯罪行为及其他违法行为。

玉溪市中级人民法院认为，被告人孙小果组织、领导黑社会性质组织，严重破坏经济、社会管理秩序；为获取非法经济利益，开设和经营赌场，情节严重；为扩大组织非法影响和索要高利贷，纠集他人有组织地多次殴打他人、持械在公共场所非法聚集、打砸车辆、雇佣他人非法讨债，侵犯公民人身权利、财产权利，严重破坏社会秩序；为索要高利贷，雇佣人员非法剥夺他人人身自由，且具有侮辱情节；组织人员在公共场所聚众斗殴，致人重伤；为包庇其他涉案人员的罪行及减轻自己的罪责，以贿买的方法指使他人作伪证；为包庇其他涉案人员的罪行及对其从轻处理、不被羁押，向司法工作人员行贿，情节严重。被告人顾宏斌、杨朝光等12人参加黑社会性质组织，并分别参与该组织实施的违法犯罪行为。法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依法作出上述判决。人大代表、政协委员、部分被告人家属、媒体记者和群众旁听了宣判。

同日，玉溪市江川区人民法院对被告人李爽等涉孙小果案的22人犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、诈骗罪、故意伤害罪，数罪并罚，决定执行九年零六个月到一年零六个月不等有期徒刑。

对于2019年10月14日云南省高级人民法院开庭审理的孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事再审案件，法院将择期宣判。