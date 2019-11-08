台北有意与布拉格结为姐妹城市

捷克首都布拉格早前与北京为姐妹市，但因北京拒删条约里的“一中条款”，双方因而解除姐妹市关系，后布拉格转向与台北市签署姊妹市合约。

台北市政府秘书长薛春明8日赴台湾民政委员会报告，但协议文件使用“THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN”，引发争论。

据ETToday新闻云报道，当日下午总质询时，台北市议员林颖孟也问及此事，台北市政府发言人周台竹回应，表示依照缔结姊妹市的程序，北市府、市议会通过后，要跟行政院报准，才能缔结姊妹市。

他透露，据目前规划，台北市长柯文哲明年1月将率团到东欧访问，包括将造访布拉格市。周台竹强调，今年10月布拉格检讨与北京市的一中条款，引发北京不快，后来布拉格是决定中止布拉格式的姊妹市关系，而决定与台北市缔结姊妹市，因此这次缔约有非常大的政治意义。

薛春明也补充内容文件中有一份双方协议，指出布拉格已同意。但国民党议员王浩发现，协议文件中使用“THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN”，违背中华民国宪法，要求拿掉TAIWAN，否则就加ROC；王浩还质疑，议会都还未通过双方缔结姊妹市，竟已排好出访行程。

无党籍议员李庆元则认为，原则上建议用“THE CITY OF TAIPEI”，没必要触碰台湾话题。他说：“就此时此刻来讲，台湾不是一个国家，不然就是挑起宪法争议。”

李庆元也表示，务实外交应用台北，除非对方不接受，那就不要缔结了，可见对方另有目的。

但民进党议员梁文杰指出，布拉格市议会已通过，既然布拉格都愿意接受使用“THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN”，台北市有什么理由不接受？自己再去推翻？

薛春明解释，市府担心改用其他名称布拉格不接受，盼通过提案；而周台竹则说，柯文哲对议约知情，明年1月12日出发，13日抵达布拉格参访。

最后因为议员没有共识，委员会召集人、议员应晓薇决议，提案暂搁，请市府把过去所有缔结姊妹市议约名称统整出来再进行报告。