“薅羊毛”致网店关张 专家：属重大误解店家可维权

最近中国网站哔哩哔哩（B站）的用户引导粉丝用26元（人民币，下同，5.06新币）买4500斤脐橙“薅羊毛”，致网店关门一事引发关注。淘宝和B站发声对店家表示支持，另有受访法律界人士认为，此事符合法律关于重大误解的规定，商家可以向法院或者仲裁机构申请撤销。

综合《新京报》和中国央视旗下的“央视财经”报道，淘宝官博11月7日发声表示，在发现异常情况后，已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时，淘宝也和店主取得了联系，会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。

淘宝在官博表示，要抵制恶意下单的“羊毛党”，守护健康的商业环境。（淘宝官博）

随后，哔哩哔哩官方微博“哔哩哔哩弹幕网”7日也对此事作出回应，表示将封禁该博主的站内账号，直至其妥善处理本次事件。同时，也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

哔哩哔哩官方微博7日发声，称用户本人已经承认错误并且致歉，将妥善处理此次事件。（B站官博）

对于这次事件，中国北京朝阳法院民二庭副庭长赵鑫11月8日受访时分析认为，此事符合法律关于重大误解的规定。建议商家先向买家说明情况，由买家自行撤回订单，商家将货款退还。如果买家不同意撤单，商家因此难以承受巨大损失的，可以向法院或者仲裁机构申请撤销。

这起事件的起因是，一淘宝店家因操作失误，被B站（哔哩哔哩）博主“路人A-”发现。该博主带领一万粉丝，以每单26元的价格购买4500斤水果，一晚上下几万个订单，下单后再投诉店家“虚假宣传”从而获得每单400多元的平台赔偿，直接导致该店铺关店。