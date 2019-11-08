台湾2020总统选举最新民调：蔡英文跌3个百分点 韩国瑜支持度达到40%

距离台湾2020总统选举还有约两个月时间，台湾媒体TVBS今天（8日）公布的最新民调显示，寻求连任的台湾现任总统蔡英文支持度自7月来首次出现下滑，下降3个百分点至49%。

另一方面，代表国民党参选的高雄市长韩国瑜支持度略微上升至40%，与蔡英文的差距由由13%缩小为9%。

TVBS民调中心采用市话、手机并用的双底册抽样调查方式。假设明年大选是由民进党蔡英文与国民党韩国瑜两人对决，询问有投票意愿，并排除不去投票的民众。

在投票意愿方面，81%民众表示会去投票，5%不一定，13%表示不会去投票；预估投票率仅66%，可能创新低。

在年龄层部分，50至59岁支持蔡英文比例下滑8个百分点，为38%，韩国瑜则增为55%； 60岁以上蔡英文下滑6个百分点至38%，转为落后韩国瑜的44 %，交叉分析显示，蔡英文总统在20至29岁及30至39岁年轻选民支持度虽略为下滑，但仍明显领先韩国瑜4个百分点以上。40至49岁选民，韩国瑜支持度下滑10个百分点至41%，支持蔡英文比例则增加7个百分点至50%，韩国瑜由领先转为落后蔡英文。

中立选民支持蔡英文比例减少6个百分点至48%，韩国瑜支持度则回升5个百分点至31%，仍落后17个百分点；政党倾向方面，民进党认同者维持96%表示支持蔡总统；国民党认同者支持韩国瑜比例略增为89%；中立选民支持蔡英文比例减少6个百分点，至48%，韩国瑜支持度则回升5个百分点至31%，但仍落后蔡英文17个百分点，另外21%没有表示意见。

民调结果也指出，若亲民党提名宋楚瑜参选：蔡英文支持度45%、韩国瑜37%、宋楚瑜10%，整体而言，三人参选时，蔡英文支持度较两人对决时减少4个百分点，韩国瑜也减少3个百分点，双方支持度仍有近10个百分点的差距。

交叉分析显示，民进党认同者有97%支持蔡英文，国民党认同者有87%支持韩国瑜；而中立民众支持蔡英文比例为45%，30%支持韩国瑜，12%支持宋楚瑜，另外13 %没有表示意见。

时代力量认同者84%支持蔡英文，8%支持宋楚瑜，7%支持韩国瑜；民众党认同者支持蔡英文比例为51%，18%支持韩国瑜，28%支持宋楚瑜，显示宋楚瑜参选可能吸收部份第三势力选票。