彭博：阿里巴巴寻求从香港股票发行中筹资最多150亿美元

据知情人士透露，阿里巴巴将推进香港2010年以来最大的首次公开募股(IPO)交易，正计划在下周初举行上市聆讯，寻求在香港的股票发行中筹集资金100亿至150亿美元。

彭博社报道，因事项没有公开而不愿具名的知情人士称，这家亚洲市值最大的公司正准备按照香港交易所上市要求进行聆讯。阿里巴巴在电子邮件中不予置评。

阿里巴巴的上市将是被美国对手夺走了许多中国最耀眼科技明星的香港交易所的一场胜利。这家中国电商巨头原计划最早在今年夏天上市，但民主抗议活动扰乱了香港形势，华盛顿和北京之间的贸易紧张局势也给香港市场前景蒙上了阴影。在努力达成协议之际，中国和美国週四同意分阶段取消对彼此商品加征的关税。

阿里巴巴联合创始人、亿万富豪马云距离其在家门口上市的梦想又迈进了一步——这样做既能博得北京的欢心又能对冲贸易战风险。在香港的成功上市还能够为阿里巴巴在外卖和旅游业务方面与美团点评展开的成本高昂的补贴战提供资金，并吸引投资者从美团和腾讯控股转向阿里巴巴。

香港交易所季度利润创近三年来最大降幅

该公司可以将资金投入人工智能等新技术或蚂蚁金服等快速扩张的业务。吸引离家门口更近的投资者也可以缓冲美中紧张局势恶化带来的风险。美国参议员马可·鲁比奥等人已经在谋求采取措施，限制投资流入中国公司，包括将在美上市公司赶出美国交易所等极端选项。

截至今年6月，阿里巴巴拥有大约570亿美元的现金和等价物，中国中产阶层越来越富裕所催生的电商繁荣带动了阿里巴巴的增长。但是，就像竞争对手腾讯一样，随着世界第二大经济体增长减速，中国在贸易、科技和投资等方方面面与美国发生冲突，阿里巴巴也面临维持增长的难题。

在国内，压力迹象正在日益增多。中国的国内生产总值(GDP)增速预计将降至6%以下，创出三十年来最慢增速。不过，阿里巴巴上週公布季度营收增长40%，突显了消费支出的韧性。该公司一年一度最重要的销售活动双十一将于週一收官，届时可提供有关消费健康状况的更多线索。

阿里巴巴决定继续推进上市计划之际，香港交易所公布其季度利润创出近三年来最大降幅。