美媒：中国或正在考虑再次削减电动汽车补贴

知情人士表示，中国正在考虑进一步削减给予电动汽车的购买补贴，这可能给这个一度蓬勃发展、现在面临着前所未有低迷的行业又一个打击。

彭博社引述因讨论没有公开而要求匿名的知情人士说，中国这个全球最大电动汽车市场的行业监管机构正在讨论该提议，但迟迟没有做出决定，他们打算观察一下未来几个月的销售数据。他们说，讨论仍处于初期阶段，不能保证明年将削减补贴。两名知情人士说，这项提议包括明年削减补贴。

中国为了促进电动汽车行业发展，从2009年开始给对购买电动汽车提供补贴。在过去几年中，中国在逐渐减少发放补贴，让汽车制造商能够独立竞争。政府上一次削减补贴时，引发了该国电动汽车销量有记录以来的首次下降，加剧了这个全球最大汽车市场上本已持续时间最长的行业低迷。中国电动汽车销售的下滑，拖累了全球电动汽车行业，因为中国约占全球电动汽车销量的一半。由于国家的支持帮助维系了数百家地方汽车制造商的生计，并加剧了人们对该行业泡沫的担忧，监管机构面临着减少补贴的压力。

财政部主导着前述建议的讨论，它没有回复记者寻求评论的传真。

尽管中国四年前宣布2020年之后将逐步取消对新能源汽车——电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车--的补贴，但是细节一直含糊不清，而且政府并不总是坚持这一计划。知情人士说，决策者对6月最新一次削减补减导致的突然、长期的低迷感到意外，促使他们争论汽车制造商是否能承受再次削减补贴。

上一次削减补贴在6月生效，当时政府将每辆电动汽车最高达5万元人民币（7,165美元）的补贴减半。然后，中国新能源汽车销量从7月开始下降，之后一直下降。中国的顶级电动汽车制造商纷纷调低盈利展望。分析师最近质疑上海的蔚来汽车在持续亏损之后能否继续生存，该公司曾被许多人视为中国的特斯拉。