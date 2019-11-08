美媒：中国或正在考虑再次削减电动汽车补贴

发布 / 2019年11月8日 6:54 PM

更新 / 2019年11月8日 6:55 PM

彭博社指中国或正在考虑再次削减电动汽车补贴。图为工人在上海一汽大众的电动车工厂内组装大众品牌旗下的电动车。（路透社档案照）

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知情人士表示，中国正在考虑进一步削减给予电动汽车的购买补贴，这可能给这个一度蓬勃发展、现在面临着前所未有低迷的行业又一个打击。

彭博社引述因讨论没有公开而要求匿名的知情人士说，中国这个全球最大电动汽车市场的行业监管机构正在讨论该提议，但迟迟没有做出决定，他们打算观察一下未来几个月的销售数据。他们说，讨论仍处于初期阶段，不能保证明年将削减补贴。两名知情人士说，这项提议包括明年削减补贴。

中国为了促进电动汽车行业发展，从2009年开始给对购买电动汽车提供补贴。在过去几年中，中国在逐渐减少发放补贴，让汽车制造商能够独立竞争。政府上一次削减补贴时，引发了该国电动汽车销量有记录以来的首次下降，加剧了这个全球最大汽车市场上本已持续时间最长的行业低迷。中国电动汽车销售的下滑，拖累了全球电动汽车行业，因为中国约占全球电动汽车销量的一半。由于国家的支持帮助维系了数百家地方汽车制造商的生计，并加剧了人们对该行业泡沫的担忧，监管机构面临着减少补贴的压力。

财政部主导着前述建议的讨论，它没有回复记者寻求评论的传真。

尽管中国四年前宣布2020年之后将逐步取消对新能源汽车——电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车--的补贴，但是细节一直含糊不清，而且政府并不总是坚持这一计划。知情人士说，决策者对6月最新一次削减补减导致的突然、长期的低迷感到意外，促使他们争论汽车制造商是否能承受再次削减补贴。

上一次削减补贴在6月生效，当时政府将每辆电动汽车最高达5万元人民币（7,165美元）的补贴减半。然后，中国新能源汽车销量从7月开始下降，之后一直下降。中国的顶级电动汽车制造商纷纷调低盈利展望。分析师最近质疑上海的蔚来汽车在持续亏损之后能否继续生存，该公司曾被许多人视为中国的特斯拉。

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