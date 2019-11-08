假疫苗案曝光16个月后 长春长生被法院裁定破产

中国制药公司长春长生生物科技有限责任公司2018年因制造假狂犬疫苗事件引发风波，遭舆论与官方批评，相关负责人也被处罚。

综合新华社、《经济日报》报道，深圳证券交易所网站11月8日发布公告，宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。

公告称，近日，长生生物科技股份有限公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司收到吉林省长春市中级人民法院民事裁定书，法院认为，《长春长生生物科技有限责任公司破产清算专项审计报告》显示，长春长生生物科技有限责任公司已经资不抵债，不能清偿到期债务，且无重整、和解之可能。管理人的申请符合法律规定，故依照《中华人民共和国企业破产法 》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。

轰动一时的“假疫苗”案曝光16个月后，长春长生正式被裁定破产。

其母公司、“疫苗事件”核心一方长生生物已进入退市整理期，如无意外将在月底摘牌，同时也将成为A股市场重大违法强制退市第一股。

日前，正处退市整理期的长生退（原长生生物）发布公告称，公司全资子公司长春长生宣告破产。长生退在公告中表示，长春长生近日收到《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书（2019）吉01破7号之二》，法院认为，根据《长春长生生物科技有限责任公司破产清算专项审计报告》（大华核字[2019]005939 号）结果显示，长春长生已经资不抵债，不能清偿到期债务，且无重整、和解之可能。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。

假狂犬疫苗案曝光后，长春长生于去年10月收到行政处罚决定书。决定书显示，长春长生违法生产销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）共计748批（含亚批），决定对长春长生予以没收违法生产的冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）779万支，没收违法所得18.9亿元，处金额三倍罚款72.12亿元，罚没款共计91亿元。

事实上，早在此前，吉林省药监局两次向长春长生送达履行行政处罚决定催告书。

此外，长春长生还收到国家药监局的行政处罚书，被处以1203万元的罚款。而裁判文书网发布飞多份执行裁定书显示，这些罚款也曾多次被催缴。

根据中国裁判文书网发布的执行裁定书，国家药监局在此前向法院申请强制执行。国家药监局表示，在行政处罚书送达长春长生后，长春长生在罚款缴纳期限届满之前向国家药监局申请延期缴纳罚款，国家药监局同意其延期至2019年4月16日前缴纳罚款。2019年4月1日，国家药监局已向该公司送达缴纳罚款催告书，但长春长生一直未缴纳罚款。