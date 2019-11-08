【图集】科大学生举行仪式悼念周梓乐 港警强调会公平公正调查

本周一（11月4日）在参加示威时坠楼受伤的香港科技大学大二学生周梓乐今天（8日）早晨伤重不治。继中午香港多区有市民聚集游行，悼念周梓乐，并指责香港警方过度使用暴力后，香港科技大学学生傍晚6时也举行仪式悼念。

据《星岛日报》《明报》等港媒报道，仪式以基督教形式举行，由香港新教代表人物，朱耀明牧师带领举行。

香港市民献花悼念周梓乐（路透社）

下午5时50分左右，科大学生会临时干事会临时内务副会长梁铭轩表示，安排了四辆60座旅游巴士，将于追悼会完结后接载在场人士前往周梓乐坠楼地点，将军澳尚德停车场的悼念活动。

朱耀明是香港民主发展网络、支联会成员，在2013年与香港大学法律系副教授戴耀廷和香港中文大学社会学系副教授陈健民共同发布“让爱与和平占领中环”信念书，三人合称“占中三子”。

他过后被控于2014年9月27至28日期间，于中环金钟不同地点"煽惑他人"或 "煽惑他人煽惑"非法阻碍行车道，2019年4月被判罪名成立，坐牢16个月，缓刑两年。

另据香港01报道，负责治疗周梓乐的香港伊利沙伯医院发言人对周梓乐的离世深表难过，向死者家属致以深切慰问，并将个案转交死因裁判官跟进。院方称尊重家属的意愿，不会就病人资料作其他补充。

香港市民在悼念周梓乐（路透社）

同时，香港警方与消防署8日下午也召开记者会说明情况。

东九龙总区刑事总部警司（行动）胡家欣表示，根据警方截至目前的调查显示，周日（3日）至周一警方都没派出乔装警或便衣警到将军澳区。胡加欣补充，现阶段的调查专注于周梓乐的死因，并非调查警察，单若过程中发现警方需就事件负责，警方“一定如实向死因裁判官汇报”。

而东九龙总区高级警司（行动）傅逸婷则强调“大家都想让事件平息”，并表示警方会公平公正调查。