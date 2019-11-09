港七议员被捕 24民主派议员声明：为局势火上加油

香港立法会议员朱凯迪昨晚（8日）被捕，另有六名议员包括陈志全、梁耀忠、范国威、林卓廷、区诺轩、郭家麒，均收到警方预约捕通知。24名民主派立法会议员发出联合声明，认为政府未到秋后便算帐是本末倒置，将异见灭声恐为局势火上加油。

据香港01网站报道，警方今天凌晨公布，拘捕三名分别姓朱、姓陈及姓区的男子，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，全部被捕人士被扣留调查。

据了解，全部被捕及预约拘捕的议员，均被指涉嫌在5月11日，立法会《2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例(修订)条例草案》委员会上，触犯《立法会（权力及特权）条例》第19条。

民主派议员声明表示，接连两场以百万市民计的游行，各种深层次问题越揭越多，至今五个月政府不正面回应五大诉求，反而处理“指出问题的人”，继而动用“紧急法”制订“禁蒙面法”，合宪性存疑，更令香港陷入深渊。

24名议员强调，当日民主派议员的行动，是要阻止一个“非法”的草案委员会，事件最终也由立法会自行解决，看不到有任何理由，此刻要由执法部门介入。强烈谴责政府由强推修法以来，一再践踏立法会尊严。

另外，区议会选举临近，24名立法会议员指现在拘捕是“司马昭之心”，企图以暴“制”乱，透过激怒市民令局面愈发不可收拾，与建制派“唱双簧”制造条件，“为铺陈已久的取消区议会阴谋落下最后一笔”。

警方今天凌晨2时回应称，于5月11日接获报案，指有人在中区立法会大楼内阻碍会议进行，案件由港岛总区刑事部公众活动调查组人员跟进。经深入调查后，遂于8日晚上及9日凌晨，拘捕一名42岁姓朱本地男子、一名47岁姓陈本地男子及一名32岁姓区本地男子，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，全部被捕人士现正被扣留调查。