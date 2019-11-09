【图集】港多区悼念科大坠楼学生活动演变成激烈冲突

在警方驱散抗议者期间坠楼的香港科技大学学生周梓乐经过五天抢救，昨早宣告不治，全港多处随后出现哀悼及抗议活动。多区悼念活动其后演变成激烈冲突，晚上9时后，最少9区有示威者堵路及爆发警民冲突。据香港媒体报道，其中在油麻地碧街，有警员疑向天开出一枪实弹。

据香港《明报》报道，警方昨天称，暴徒在多区设路障，严重影响交通，有人在旺角弥敦道向警方掷砖和硬物。并大肆破坏商舖和公共设施，严重破坏社会安宁，更有暴徒向天水围警署掷汽油弹。

大批市民昨晚在多区悼念周梓乐，晚上9时后，多区有人堵路。在旺角，大批人走出弥敦道，有人拆毁电话亭，其间怀疑电缆爆出火光；有人走上港铁站顶，拆毁港铁标志；还有人在多个路障处纵火。

晚上约10时，有目击者称有警员在油麻地向天开实弹枪，地面遗留一个弹壳。

警方消息称，一名便衣探员在油麻地被约50至60人包围并掷石，向天开一枪实弹示警。

荃湾也有人聚集，警方晚上约9时45分接报有人将汽油弹扔进荃湾裁判法院；港铁也称，有人在营运中的荃湾站大堂扔汽油弹。大批防暴警到场，与在场市民对峙，随后在大河道一带发射多枚催泪弹驱散。

至于坠楼事件发生的将军澳，晚上10时后有人堵路，数十名全副装备的黑衣人在唐明街争执，为是否设路障争持不下。数分钟后，黑衣人用胶箱、栏杆、保鲜纸等，在宝康路与唐明街交界设路障，之后退回唐明街与唐俊街十字路口，该路口有近百人聚集。其后附近有电箱起火，传出多次爆炸声，附近一带停电，路灯全熄。

将军澳及旺角聚集的人潮至今日凌晨零时仍未散去，警方发射催泪弹驱散。

屯门昨晚也爆发冲突，防暴警带走多人，部分疑未成年。西湾河、铜锣湾、沙田、元朗一带昨晚均有人设路障或警民冲突。香港医管局表示，截至今天凌晨零时，有一名男伤者送往威尔斯亲王医院急症室，情况稳定。