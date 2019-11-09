四川快件量在“双十一”周将超四亿件

备受“剁手党”期待的“双十一”即将到来，而四川也将迎来巨量快件。四川省邮政管理局昨天（8日）公布，11月11日至18日，全省快件量预计将超过4亿件，其中成都市截止到17日的快件量就将达到3.1亿件。

据《华西都市报》报道，四川省邮政管理局介绍，四川不仅是西南地区快递业务大省，还是整个西南地区的转运中枢。全省今年“双十一”处理快件量将超过四亿件，预计最高日处理量突破4800万件。

四川省各主要品牌快递企业积极筹备，截至目前，我省快递从业人员12万余人，其中新增人员1.6万余人；汽车1.7万余辆，其中新增车辆3792辆；所有分拨、仓储面积(含临时场地)已超过80万平方米（租用临时场地10万平方米）。

为有效确保2019年快递业务旺季整体有序运行，各快递企业出台相应激励政策。“四通一达”今年旺季期间将拿出1600万元对网络、分拨、末端派送等进行补贴和激励。

成都方面，据成都市邮政管理局介绍，成都市快递业务量位居中西部第1、全国第9位，占全省70%。预计“双十一”期间(11月11日至17日)，全市处理量较平时增长2倍以上，总处理量将超过3.1亿件，最高日处理量可能突破4100万件。快件量从11月13日开始进入派送高峰期，预计14日左右将出现网络压力峰值。

成都市邮政管理局的工作人员表示，今年将持续开展快递末端服务违规收费清理整顿工作，严防反弹回潮。持续推广绿色快递包装，持续推进电子运单、45毫米以下“瘦身”胶带、可循环快递盒等环保包装产品的推广应用。着力加强对农特产品寄递包装的规范化治理，指导企业通过向上游提供包装收寄一体化服务，减少二次包装。