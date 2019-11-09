中国国家邮政局发“双十一”提示：保障快递员休息权

中国国家邮政局网站今日（9日）刊文指出，日前，国家邮政局机关党委向邮政管理系统各级党组织和各快递企业总部发出关于在“双十一”期间加强快递员权益保障和关心关爱工作的11条重点提示。

据中新社报道，文章要求各单位在保障旺季快递服务质量的同时，要加强快递员权益保障和关心关爱各项工作。

11条重点提示如下：

一是保障快递员休息权等劳动权益，引导企业均衡寄递承载能力、快递员工作负荷率，保证快递员劳动保障落实到位、工作量不严重超负荷，保障快递员生命健康。

二是加强旺季期间的生产安全管理，建立和完善安全生产应急体系，发挥参与创建青年安全生产示范岗集体的表率作用，提高安全生产意识，强化临时雇用人员上岗安全培训。

三是加强交通安全教育，强化旺季期间的交通安全意识，组织参与各类文明交通宣教活动。

四是充分发挥全国一万余家爱心驿站、关爱站、“小蜜蜂”驿站等各类联建共建服务阵地的作用，保障其设备齐全，为快递员提供更贴心有效的便捷性服务。

五是持续依托12355青少年服务台，组织专家志愿者团体，为旺季期间工作强度更大、时间更长、压力更大的快递小哥提供法律咨询和心理咨询服务。

六是倡导职业文明，发挥参与青年文明号创建工作的先进集体标杆作用，提升服务质量，践行岗位建功，满足人民群众更好用邮需求。

七是加强媒体宣传，融合线上线下各类媒体平台，弘扬行业正能量，营造良好社会氛围，促进社会公众对旺季期间快递员工作的认同与理解，减少不必要的投诉。

八是挖掘旺季期间事迹突出的快递员优秀典型，并纳入为各类评选表彰活动的重要推荐对象，增强快递员的荣誉感与获得感。

九是引导企业发挥主体作用，强化以人为本管理理念，纠正“以罚代管”“层层罚款”等简单粗暴方式，优化利益分配机制、健全奖惩机制，增加正向激励、补贴与慰问物资等，切实保障快递员的劳动所得。

十是发挥党员、团员以及各类优秀集体的示范带头作用，引导他们在旺季服务保障平稳度峰中开展“党员示范岗”“青年突击队”“工人先锋号”等活动。

十一是加强部门协同，各级邮政管理局要完善与人社、交通、公安、应急、共青团、工会等部门的工作机制，形成工作合力，保障快递员合法权益。