男童被殴打致死 长沙警方：嫌犯有精神病史 已刑拘

中国湖南省长沙一名9岁男童11月5日下午疑遭一名精神病患者殴打致死，据称事发时小区内有居民围观，但无人上前制止。昨天（8日）湖南长沙，针对“9岁男童被殴打致死”一事，当地警方表示，殴打男童嫌犯冯某华有精神病史，曾两次入院治疗。据警方初步调查，冯某华11月1日随父亲到长沙并入住事发小区。5日，他将男童殴打致死后被刑拘。

警情通报：

2019年11月5日13时36分，雨花亭派出所接群众110报警称：在汇城上筑小区有大人打小孩。13时50分，雨花亭派出所民警到达现场，嫌疑男子已被群众控制，被害人倒地、生命体征轻微;民警即安排现场120急救车先行开展救治，随后将其送往医院抢救;当日15时25分，被害人经抢救无效死亡。

结合现场监控视频及调查走访，警方初步查明： 2019年11月5日13时30分，犯罪嫌疑人冯某华(男， 30岁，河南滑县人，身高178cm，体重102kg)与被 害人罗某(男，9岁，湖南娄底人)在该小区5栋电梯厅附近遭遇，后嫌疑人追赶被害人至5栋道路边将其摁到在地进行殴打。小区监控视频显示，此时并无其他人员在现场;约3分钟后，陆续有群众经过并报警; 13时49分，闻讯赶来的犯罪嫌疑人冯某华父亲与现场群众合力将冯某华控制。

经查，犯罪嫌疑人冯某华，无业，2019年11月1日随其父母入住该小区;据其父母反映，冯某华2010年曾因患精神分裂症在河南省精神病医院治疗。

目前，犯罪嫌疑人冯某华已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办，相关善后工作正在进行中。

长沙市公安局雨花分局