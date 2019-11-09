港政制及内地事务局长聂德权：民主派议员被捕与区选无关

四年一度的香港区议会选举将在本月24日举行，香港政制及内地事务局长聂德权今早（9日）在商台电台节目上强调，政府不会贸然押后选举，也未将11月17日视为是否继续区选的“死线”，强调政府重视区选，会尽力确保选序和平有序、公平公正地进行。

据香港01网站报道，对于七名民主派立法会议员被捕或预约拘捕，聂德权称，事前不知警方行动，认为警方只是采取所需步骤，呼吁大众不需要对拘捕行动有太多联想，强调事件不会与押后区议会选举拉上关系。

行会成员叶国谦建议港府以本月17日为“死线”，考虑当时社会状况是否可如期举行区选，聂德权说，区选是重要选举，港府会密切注意时势发展，尽力令选举和平有序、公平公正地进行，但他不认同要为此设“死线”。

聂德权说，现在的情况是前所未见的，社会气氛绷紧、躁动，任何议题都随时成为助燃。他明言，政府重视区选，不会贸然押后选举，只有在迫不得已、无可选择的情况下才会考虑押后，他举例说，若选民因安全问题未能前往票站投票，又或票站受破坏、被扔汽油弹等未能如常运作，就只能暂停选举。

他透露政府已作多方面准备，包括在全港约600个票站提高保安程度、适当扩大禁止拉票的缓冲区等；票站内将与往常一样，须核对投票人的面貌及身份，故不可戴面罩、头盔等。

对于坠楼的科大学生周梓乐昨日离世，聂德权表示感到难过及惋惜，向死者家属致深切慰问，相信警方会认真跟进调查；他呼吁大众保持冷静，停止暴力，让社会尽快平静，让选民安全情况下投票。