中国驻英大使：“一国两制”方针“三条底线”不容触碰

中国驻英国大使刘晓明昨天（8日）就香港问题表示，中国贯彻“一国两制”方针的同时，始终坚持“三条底线”不容触碰。

据中新社报道，刘晓明在当晚举行的第11届英国“青年破冰者”年度晚宴上，发表了题为《全面准确贯彻“一国两制”，坚定维护香港繁荣稳定》的主旨演讲。刘晓明在演讲中指出，近来，随着香港的暴力活动持续不断，香港问题在中英关系中再次突出。英国一些政客借“修例风波”，指责中国违反“一国两制”原则，支持“反中乱港”分子，给特区政府施压，英国政府和议会发布所谓香港问题报告，干预香港事务和中国内政，给中英关系带来严重冲击和损害。

刘晓明表示，中国贯彻“一国两制”方针的同时，始终坚持“三条底线”不容触碰：即绝对不能允许任何危害国家主权安全、绝对不能允许挑战中央权力和《基本法》权威、绝对不能允许利用香港对内地进行渗透破坏的活动。

刘晓明强调，上周举行的中共十九届四中全会再次重申，绝不容忍任何挑战“一国两制”底线的行为，绝不容忍任何分裂国家的行为。

刘晓明表示，英国在香港有30万公民、700多家企业，双方联系广泛、往来密切。一个稳定繁荣的香港不仅符合中国的利益，也符合英国的利益。希望在座各位积极推动英国各界正确认识和理解“一国两制”，敦促英国政府和议会遵守中英关系的基本原则，尊重中国的主权和领土完整，停止干涉香港事务和中国内政。