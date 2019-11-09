中国外交部军控司：对权力游戏不感兴趣 无意军备竞赛

中国外交部军控司司长傅聪昨天（8日）在2019年莫斯科防扩散大会就“军控防扩散机制未来”做专题发言时说，中国对权力游戏不感兴趣，无意与任何国家搞军备竞赛。

据《人民日报》消息，傅聪表示，当前全球战略稳定框架动摇，大国竞争回归，单边主义盛行，新兴科技发展带来新挑战，导致国际军控防扩散机制处在危险的十字路口。

傅聪说，中国将继续同国际社会绝大多数成员站在一起，坚定践行多边主义，维护和完善国际军控防扩散机制，维护全球战略稳定，维护国际和平与安全。为此，中国提出六点主张：一是各国奉行共同安全理念，营造普遍安全的国际和地区安全环境，消除军备竞赛和武器扩散根源。二是核武器国家重申“核战争打不赢，也打不得”，美国停止发展和部署全球反导系统，美俄进一步削减其部署和库存的核武器，维护全球战略稳定。三是核武器国家加强核战略对话，防止战略误判引发意外和危机。四是国际社会共同反对制裁施压的单边和霸权行径，推动朝鲜核、伊朗核等地区核热点的政治外交解决。五是各国共同维护《不扩散核武器条约》体系，维护联合国、裁谈会等现有多边军控机制，维护国际军控条约，建立开放、包容的全球性防扩散出口控制机制。六是国际社会在尊重各国和平利用新兴科技权利的同时，对外空、生物、网络、人工智能等技术军事应用予以必要规范。

傅聪强调，中国对权力游戏不感兴趣，从未想过和任何国家争夺霸权，无意与任何国家搞军备竞赛。中国将继续坚持和平发展道路，坚定奉行自卫防御的核战略。