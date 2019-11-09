《人民日报》：双11促销 别把计算当算计

一年一度的“双11”购物日又到了。但这场使买家和卖家都受益的活动，历来也参入不少复杂的商业伎俩，让不少消费者一头雾水甚至上当受骗。《人民日报》今天（9日）便发表了一篇评论，讨论相关问题。

《双11促销 别把计算当算计》

进入第11个年头，双11已成为全球消费者的购物狂欢节，交易总额、物流单量每年都在刷新纪录，既体现出中国经济的活力和消费市场的兴旺，也确实给老百姓带来了不少欢乐和实惠。但随着双11的脚步越来越近，网友却是兴奋与忐忑交织，心动与吐槽并举。究其因，一些商家套路深，相关平台算法多，有人谑称，没点奥数功底都不配过双11。

“你有张良计，我有过墙梯”。消费者跟商家斗智斗勇，固然也别有一番乐趣。可毕竟“买的没有卖的精”，看似折扣后的商品却先被提价，令人心动的价格非要群发助力……就怕既浪费了时间，又没得到真实惠，最后吃亏的还是消费者。

搞促销，商家当然需要计算收益，但不能把计算变算计，更不能打法律擦边球，乃至违规违法。日前，北京互联网法院发布典型案例，通报网络购物相关问题和建议。相关监管部门已表示，将加强“双11”期间市场监管，严厉打击虚假宣传、价格欺诈等违法行为。依法出手，用组合拳形成强大震慑，相信各种“套路”会有所收敛。

网络购物是一种愉快体验，也是实现品质生活的重要内涵。截至今年6月，我国网购用户规模高达6.39亿，而去年我国电子商务交易规模为31.63万亿元，保持世界最大网络销售市场地位。双11购物已成为亿万国人的消费习惯，商家和平台都应珍惜，一旦毁掉没有谁是赢家。

商家双11促销，千万别把计算当算计，须时刻谨记：不尊重消费者，消费者就会远离你。如果用套路“撞伤”消费者，那么被法律“撞倒”、被消费者无情“抛弃”，也就快了。